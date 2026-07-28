Este martes, 28 de julio de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.4228 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.16%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.49 pesos y un mínimo de 17.43 pesos.

En la última semana la cotización del Dólar se mantuvo casi estable con un cambio de 0.06%, mientras que en el último año retrocedió -6.70%, reflejando una tendencia bajista anual.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar tuvo una clara tendencia bajista: 7 de 10 jornadas a la baja, breves repuntes en los días 2-3 y 7 y descensos encadenados al cierre.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana es del 5.42%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 7.50%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar hoy presenta una tendencia positiva, ya que ha aumentado en los últimos tres días consecutivos. Este comportamiento se alinea con un -1 positivo, lo que indica un crecimiento en su valor.

El aumento sostenido sugiere un mayor interés en la moneda, posiblemente debido a factores económicos favorables o expectativas optimistas en el mercado. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá o si se revertirá en el corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden adquirir hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Asimismo, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la operación. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.