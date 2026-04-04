Los turistas de nieve y montaña podrán disfrutar del renovado Aeropuerto Aviador Carlos Campos, más conocido como Chapelco. Se trata de una terminal clave en la logística y el turismo, ya que une al mundo con San Martín de los Andes y Junín de los Andes, el corazón de la Patagonia. La obra, que fue inaugurado este 1 de abril, apunta directamente a romper el cuello de botella que se generaba durante las temporadas altas. Con esta ampliación, se busca que la experiencia del viajero sea mucho más ágil desde que baja del avión hasta que pisa la nieve del cerro. Para los que soñaban con viajar este invierno, la noticia es un alivio total. No solo se mejoró la infraestructura para los aviones, sino que se pensó en la comodidad del pasajero que, muchas veces, debía esperar en espacios que habían quedado chicos para la demanda actual. Se intervino tanto la plataforma de estacionamiento de aeronaves como el edificio de la terminal para permitir un flujo de gente mucho más ordenado y moderno. Una de las mejoras más importantes fue la ampliación de la sala de embarque y la zona de check-in. Esto permite que el aeropuerto pueda procesar más vuelos de manera simultánea. Además, se trabajó en la seguridad operativa de la pista. Estas mejoras técnicas son las que permiten que, incluso con condiciones climáticas típicas del sur, los vuelos puedan operar con mayor previsibilidad, reduciendo las cancelaciones que tanto molestan al turista. Se espera que esta temporada sea récord, potenciada por la facilidad de llegada que ofrece una terminal de primer nivel. Entre los beneficios más destacados que ya se están notando tras la finalización de los trabajos, podemos mencionar: Con la mira puesta en el próximo invierno, San Martín de los Andes se posiciona como uno de los destinos más competitivos del país. Si tenías pensado visitar la Patagonia, ahora el viaje empieza con el pie derecho apenas aterrizás en la nueva pista de Chapelco.