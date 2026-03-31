El Gobierno provincial de Chubut lleva adelante una obra estratégica en el Muelle Almirante Storni, ubicado en Puerto Madryn, clave en el turismo argentino, en la actividad pesquera y en la productividad local. Con estas remodelaciones se busca mejorar las condiciones estructurales y ampliar la capacidad operativa. La Administración Portuaria de Puerto Madryn supervisa las obras realizadas en el muelle valuada en poco más de 8 mil millones de pesos, la cual se financia con recursos propio de la administración. Se trata de dos intervenciones principales: un refuerzo estructural del sitio 3 y la construcción de la nueva superestructura en el sitio 4. En la primera, se ejecutará un sistema estructural complementario para optimizar la capacidad del frente de atraque, frente a los esfuerzos que generar las maniobras de los buques. En la segunda, se desarrollará una ampliación integral de la superestructura existente sobre una infraestructura. El director de Infraestructura de la Administración Portuaria de Puerto Madryn, Mariano Taylor, contó los alcances de esta obra en el sitio 3 del muelle. “Las nuevas estructuras permitirán que los esfuerzos horizontales de atraque y amarre se transfieran a elementos independientes, evitando que esas cargas se transmitan a la estructura principal del muelle original”, señaló el ingeniero en diálogo con El Constructor. La obra contempla: Cabe señalar que el sitio 3 permanecerá operativo mientras se desarrollan los trabajos, sin embargo, el sitio 4 estará fuera de servicio de manera temporal hasta que se avance en la obra. Con estos trabajos que tienen un plazo estimado de ejecución de 240 días, se busca impulsar la actividad pesquera y la productividad logística relacionada con el movimiento de cargas. Todas estas obras permitirán reducir los tiempos de operación de los buques, mejorará la organización de las maniobras portuarias, habrá mayor rotación de buques y utilización más eficiente de la infraestructura. Todo esto se reflejará en las temporadas de alta actividad pesquera cuando los sitios de atraque son un factor determinante para la continuidad de las operaciones.