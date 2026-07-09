El Túnel del Toyo se perfila como una obra que transformará radicalmente el transporte de vehículos y carga, estableciéndose como un paradigma en cuanto a ingeniería y planificación vial en Colombia. La realización de esta infraestructura ha generado grandes expectativas sobre los beneficios que se podrán obtener, dado que facilitará la movilidad entre diferentes municipios y potenciará la conectividad en la región del occidente antioqueño, gracias a una infraestructura moderna.

Antioquia se encuentra en una fase avanzada de uno de sus proyectos de infraestructura más significativos: un túnel destinado a revolucionar la conectividad entre el occidente del departamento y la región de Urabá. Este ambicioso proyecto ha llamado la atención no solo por su magnitud, sino también por la tecnología empleada, orientada a mejorar la eficiencia y seguridad del transporte.

El proyecto ha estado bajo el escrutinio tanto de las autoridades competencias como de la ciudadanía, debido a su impacto en la región y a los avances en construcción. Aunque todavía no se han revelado todos los detalles operativos, la anticipación en torno a su conclusión y los beneficios que se prevé proporcionará ha generado un notable interés en los sectores logísticos y de transporte.

Túnel del Toyo: características, avances y fecha de apertura

El proyecto completo, que comprende vías de acceso, túneles complementarios y puentes, abarca entre 37 y 39 km de construcción nueva. La velocidad máxima proyectada en la vía es de 80 km/h, reduciendo significativamente los tiempos de traslado entre Medellín y Urabá.

El túnel principal, denominado Túnel 17, tendrá una longitud aproximada de 9,7 kilómetros, lo que lo convierte en el más largo de Colombia y uno de los mayores de Latinoamérica. Incluye calzada sencilla de 8 m de ancho, andenes de 1 m, galería de rescate paralela de casi 10 km y conexiones de emergencia cada 200 m.

Antioquia avanza en el Túnel del Toyo, un proyecto clave para la conectividad regional. (foto: archivo). Web Túnel del Toyo

La obra ha enfrentado desafíos técnicos como la profundidad de la montaña (casi 900 m debajo de la cumbre) y la excavación de cerca de 1,7 millones de metros cúbicos de roca, utilizando perforadoras TBM con tecnología adaptativa que ajustan presión y velocidad según la dureza del terreno.

Guía de inversión y financiamiento del proyecto: claves

El financiamiento del proyecto es aportado por diversas entidades, entre las cuales se encuentran la Nación, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín. La Nación ha proporcionado una contribución aproximada de 540.000 millones de pesos, Antioquia ha contribuido con 780.000 millones y Medellín ha aportado 520.000 millones.

El proyecto requirió una inversión inicial estimada en 1,8 billones de pesos, cifra que posteriormente se incrementó a más de 2,7 billones. Además, se prevén sobrecostos para la finalización de los tramos pendientes.

Antioquia avanza en el Túnel del Toyo, un proyecto de infraestructura clave.

El túnel más largo de Latinoamérica operado con IA

Aunque el túnel incorpora sistemas automatizados y tecnología avanzada para optimizar seguridad y operación:

Sensores y automatización ambiental: control de ventilación, temperatura y gases dentro del túnel .

Perforadoras TBM con inteligencia adaptativa alemana: ajustan presión y velocidad en función de la resistencia de la roca.

Monitoreo estructural en tiempo real: posibilita la detección de desviaciones o fallas antes de su ocurrencia.

Sistemas inteligentes de operación futura: cámaras y control de tráfico para optimizar el flujo vehicular una vez que el túnel sea activado.

¿Cuál es la fecha de finalización del Túnel del Toyo?

La obra comenzó formalmente en 2018 y ha progresado notablemente, alcanzando un avance cercano al 87%. Se espera que la obra se abra al público durante el primer semestre de 2027, generando beneficios inmediatos para el transporte de carga y pasajeros entre Medellín y la región de Urabá.

La fase de revestimiento del túnel principal se encuentra casi finalizada y se procederá a la instalación de los equipos electromecánicos en los próximos meses.