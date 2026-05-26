Dos siniestros viales en la mañana de este martes sobre la ruta 5, en condiciones de niebla intensa y escasa visibilidad, dejaron un total de cuatro personas lesionadas en los departamentos de Tacuarembó y Florida.

El primer accidente se produjo alrededor de las 07:30 en el km 348, en la zona de Curtina (Tacuarembó). Según informó Policía Caminera, un ómnibus que trasladaba escolares y liceales chocó de forma frontolateral con un micro de transporte escolar que intentaba incorporarse a la ruta desde el camino Del Arbolito.

Tras el impacto, el micro despistó hacia la franja natural oeste. En ese vehículo viajaban 10 personas; tres resultaron lesionadas, aunque en principio sin heridas de gravedad. Dos fueron trasladadas a un centro asistencial en ambulancias de ASSE. En el ómnibus no se registraron heridos. La senda oeste quedó obstruida y el tránsito fue desviado por la senda este.

El segundo choque ocurrió sobre las 07:50 en el km 100,500 de la misma ruta, en Florida. Un camión que circulaba de norte a sur fue embestido por detrás por una camioneta que, a su vez, fue impactada por otro camión. El acompañante de la camioneta sufrió lesiones leves.

La ruta quedó parcialmente obstruida. Policía Caminera indicó que en ambas zonas había penumbra matutina y nieblas intensas que dificultaban la visibilidad.

Estos incidentes se producen horas después de un grave vuelco en la noche del lunes en el km 299 de la ruta 8, en Treinta y Tres, donde falleció una mujer embarazada de ocho meses.

En ese siniestro, que ocurrió cuando el vehículo despistó en una curva antes de volcar, el conductor (34 años) y un niño de 7 resultaron graves en primera instancia; luego se confirmó que estaban estables y fuera de peligro. El conductor arrojó alcoholemia cero y la Policía señaló que el niño viajaba sin sistema de retención infantil.