Un emblemático estadio de la provincia de Buenos Aires será transformado de manera significativa, gracias a una inversión de 40 millones de dólares. Este proyecto se configura como una de las obras más ambiciosas llevadas a cabo dentro del ámbito de un predio deportivo que ha sido sede de venerados eventos, incluidos la Copa Mundial de la FIFA. La concesión se otorgará por un periodo inicial de 30 años, con la posibilidad de extenderse por una década adicional. Se contempla una inversión que sin duda marcará un antes y un después en la infraestructura deportiva de la región. Será fundamental para atraer nuevos eventos y fortalecer la presencia del deporte en la provincia. La propuesta busca no solo mejorar las instalaciones sino también desarrollar un entorno que beneficie a la comunidad local. La cancha en cuestión es el José María Minella de la ciudad de Mar del Plata, que será objeto de una renovación integral. Desde el municipio de General Pueyrredón se informó que la firma Minella Stadium S.A. obtendrá la concesión del estadio, del Polideportivo Islas Malvinas y del Parque Municipal de Deportes Teodoro Bronzini. De este modo, se llevarán a cabo refacciones, remodelaciones y una modernización integral. El documento indica que la firma a cargo “se comprometió a realizar una inversión de 40 millones de dólares”, la cual se destinará, no solo a la mejora de las instalaciones mencionadas, sino también a “la construcción de un complejo de 3.000 m2 en Juan B. Justo y Diagonal Firpo y de 5.000 m2 en Juan B. Justo y Diagonal Canosa”. El plan de renovación del estadio, el polideportivo y el parque municipal tiene como objetivo albergar los siguientes eventos: El estadio José María Minella contará con nuevas instalaciones que incluirán tecnología avanzada y espacios multifuncionales. Además, se prevé la creación de un centro comercial que complementará la oferta del complejo deportivo y cultural. El Estadio José María Minella de Mar del Plata fue inaugurado para el Mundial 1978. Desde esa fecha, no ha tenido remodelaciones estructurales de gran envergadura. Actualmente, se encuentra en proceso una concesión por 30 años al grupo brasileño Reeve para realizar una remodelación integral a partir del 2025-2026, con una inversión de más de 20 millones de dólares para modernizarlo totalmente. El proyecto también incluye la creación de espacios verdes y áreas recreativas para la comunidad, promoviendo un ambiente más saludable y accesible para todos los ciudadanos de Mar del Plata.Se espera que la remodelación genere nuevos puestos de trabajo y fomente el turismo en la región, atrayendo visitantes a eventos deportivos y culturales de gran envergadura. Se prevé que el renovado Estadio José María Minella de Mar del Plata vuelva a albergar grandes eventos y partidos de alto nivel a partir de enero de 2027.