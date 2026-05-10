La nueva cancha del Flamengo, equipo que actualmente no cuenta con un estadio propio, realiza sus partidos en el Maracaná de Río de Janeiro desde hace 75 años. De este modo, el campeón de la Copa Libertadores 2025 invertirá u$s 580 millones en este ambicioso proyecto. Latinoamérica avanza en la construcción de estadios de fútbol, cada vez más comparables con aquellos de estilo europeo y asiático. En este contexto, se destacará una arena de última generación que solo podrá rivalizar con el emblemático estadio Wembley o Santiago Bernabéu. El nuevo hogar del Flamengo mantendrá una capacidad para 72.000 espectadores, asegurando vibrantes atmósferas en cada partido de la Serie A brasileña, la Copa Libertadores y eventos internacionales. El club ya adquirió los terrenos del viejo gasómetro de Río de Janeiro en enero con 86 mil metros cuadrados que pertenecían a Caixa, según informó la institución. Aunque la ubicación exacta aún se ajusta por cuestiones logísticas, el diseño prioriza la accesibilidad y la integración urbana. Este ambicioso proyecto se compara directamente con dos de los estadios más emblemáticos del fútbol global: La inversión total prevista alcanza los 3.100 millones de reales brasileños, teniendo en cuenta la inflación y las contingencias. De esta suma, se destinarán u$s 410 millones exclusivamente al estadio y sus zonas circundantes. Este incremento del 66% en comparación con la estimación inicial pone de manifiesto una planificación efectiva, respaldada por consultorías de renombre como RRA y FGV. La construcción tiene programado iniciar a partir de 2031, debido a desafíos significativos, entre ellos la reubicación de una subestación de gas que ocupa gran parte del área contemplada. Se prevé un plazo de ejecución de tres años, implicando una inauguración en 2034, lo que representa un retraso respecto al cronograma inicial de 2029, aunque resulta esencial para asegurar la seguridad y viabilidad del proyecto. Latinoamérica no solo avanza en la edificación de estadios, sino que también adopta prácticas sostenibles en sus diseños. Se anticipa que el nuevo estadio del Flamengo incorporará tecnologías ecológicas, tales como sistemas de recolección de agua de lluvia y paneles solares, con el fin de reducir su impacto ambiental. Además, el proyecto ha suscitado un notable interés entre inversores internacionales, lo cual podría facilitar futuras colaboraciones en el ámbito deportivo en la región. La implicación de empresas alemanas en la construcción sugiere un enfoque hacia la calidad y la durabilidad de la infraestructura. El diseño del nuevo estadio del Flamengo incluye tecnología de última generación y se alinea con las tendencias actuales en el fútbol global. Expertos en arquitectura deportiva consideran que este proyecto no solo revolucionará la experiencia de los espectadores, sino que también se integrará de manera armónica con el entorno urbano, algo esencial para fomentar el desarrollo de la zona.