El fútbol sudamericano atraviesa una etapa de transformación y modernización de infraestructuras, y Flamengo, uno de los clubes más populares del planeta no quiere quedarse afuera de ese proceso. A través de un ambicioso proyecto, el club más popular de Brasil se prepara para construir un estadio propio en Río de Janeiro con capacidad para más de 70.000 espectadores y una inversión cercana a los 600 millones de dólares. Flamengo es el club con más hinchas de Sudamérica, pero todavía no cuenta con un estadio propio. Desde hace décadas utiliza el histórico Maracaná para hacer de local y comparte el recinto con Fluminense. Ahora, el Mengao tomó la decisión de construir una nueva casa para sus fanáticos. El objetivo del club es contar con un estadio moderno y preparado para albergar a 72.000 personas. La inversión total será de 600 millones de dólares y el proyecto apunta a posicionar al futuro recinto entre los más importantes de toda América Latina. La institución ya compró el terreno donde se levantará el estadio. El predio pertenecía a Caixa y allí funcionaba el antiguo gasómetro de Río de Janeiro, en un espacio de 86 mil metros cuadrados. Además del estadio, el proyecto contempla nuevas instalaciones y sectores externos. Según lo previsto, las obras comenzarían entre 2031 y 2032 y demandarían aproximadamente tres años para finalizarse. Marcos Senna, Director de Marketing de Flamengo, explicó: “El estadio nuevo de Flamengo estará en un área de la ciudad que es importante estratégicamente para nuestro intendente, para el gobierno y la ciudad de Río. Es un área que está detrás del centro comercial y que se busca hacerla renacer”. Además, el dirigente aseguró que Flamengo no buscará préstamos bancarios para financiar la obra. Según explicó a Marketing Registrado, el club apostará a sostener el proyecto con sus propios ingresos y superávits económicos. Por último, Senna remarcó que el club no tiene apuro en abandonar el Maracaná: “Empezamos la construcción en 2031/32 y el estadio quedaría listo en 2035/36. La inversión ahora la estamos haciendo en el Maracaná, que será nuestra casa por 10 años más”, concluyó.