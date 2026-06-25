El Banco Ciudad anunció una nueva agenda de subastas online que se desarrollará entre fines de junio y comienzos de julio, con bienes provenientes de organismos nacionales, entidades de la Ciudad de Buenos Aires y empresas públicas. La programación reúne oportunidades para participar de remates digitales con propuestas que incluyen inmuebles, vehículos y materiales fuera de uso, todos disponibles a través de la plataforma digital de la entidad.

La modalidad permite ofertar de manera remota desde una computadora, celular o tablet. A través del sitio de subastas, los interesados pueden consultar los catálogos de cada convocatoria, revisar fotografías de los lotes y acceder a la descripción detallada de cada bien antes de realizar una oferta.

Remates Banco Ciudad: qué inmuebles salen a subasta

Entre las oportunidades más relevantes aparecen distintas propiedades ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El 26 de junio, desde las 10, se rematarán cinco lotes compuestos por departamentos, una casa y un local comercial pertenecientes a la Procuración General porteña, con bases desde u$s 29.000.

Qué inmuebles se subastan en los próximos remates online:

Terreno en Avenida Santa Fe 2489 , en la Ciudad de Buenos Aires, con una base de u$s 1,6 millones .

Departamento de cuatro ambientes con parte indivisa de cochera , ubicado en Bahía Blanca , con una base de u$s 350.000 .

Terreno con construcción en Avenida Donato Álvarez 2181, propiedad del PAMI, con una base de u$s 350.000.

Uno de los vehículos que subastará Banco Ciudad.

Subastas online de autos: fechas y precios base

Los vehículos también tendrán un lugar destacado dentro del calendario. El 26 de junio, el PAMI ofrecerá 13 lotes de unidades Fiat, Renault y Citroën, con bases desde $ 2,2 millones. Luego, entre el 1° y el 3 de julio, se realizarán tres jornadas consecutivas con autos, camiones, camionetas y motos de la flota del Gobierno porteño, con valores iniciales desde $ 500.000 y $ 1 millón, según cada convocatoria.

Más allá de los rodados de PAMI y del Gobierno porteño, la agenda incluye una convocatoria impulsada por el Tribunal Superior de Justicia para el 8 de julio. En ese caso se ofrecerá un automóvil Fiat Dobló 1.4, cuya base fue fijada en $ 7 millones.

Cómo participar de los remates online del Banco Ciudad

El cronograma incorpora además otros bienes provenientes de distintos organismos públicos. El Banco Central rematará el 1° de julio 12 lotes de materiales fuera de uso, con bases desde $ 3 millones, en una convocatoria que también se realizará a través de la plataforma digital del Banco Ciudad.

El dato inesperado del calendario es que también habrá una subasta de lotes de soja. La convocatoria estará a cargo de ARCA y se realizará el 5 de julio a las 11, con tres lotes de granos de porotos de soja y bases desde $ 777.000.

Para participar, los interesados deben registrarse en la plataforma de subastas del Banco Ciudad, realizar la caución correspondiente y completar la inscripción hasta 48 horas hábiles antes de cada remate. La inscripción y las ofertas se realizan a través del sitio oficial subastas.bancociudad.com.ar.