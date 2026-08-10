Caputo presiona a los bancos para que acepten los dólares no declarados sin muchas preguntas

La cotización del dólar blue al cierre de los mercados este lunes, 10 de agosto de 2026 alcanzó los $ 1.515, cifra que señala una diferencia de -1,95% en comparación a la sesión de apertura.

La cotización del dólar blue hoy muestra una tendencia positiva, marcando un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este incremento sugiere un interés creciente en el mercado paralelo, lo que podría tener implicaciones para la economía en general.

¿Cuál fue la variación del dólar blue durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana del dólar blue, con un 19.83%, es mayor que la volatilidad anual del 17.93%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el dólar blue ha alcanzado un máximo de $ 1.570, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.375.

¿Qué es el dólar MEP?

Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares.

Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera.

¿Cuántos dólares puedo comprar?

El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central anuló las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

Junto con la eliminación del tope, la entidad también informó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la adquisición de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: