Siguen creciendo opciones de inversiones inmobiliarias “sin ladrillos”. Una de ellas, en fideicomisos financieros para fondear fuera del sistema bancario compras de inmuebles. La fintech Lendar logró captar la semana pasada u$s 7,2 millones en una nueva colocación destinada a otorgar préstamos con garantía hipotecaria. Los fondos se destinan íntegramente a nuevos préstamos para compra, ampliación y refacción de viviendas.

Hernán Resnicoff, CEO de Lendar, explicó a El Cronista que la colocación confirmó el interés de inversores por este tipo de instrumentos como la creciente demanda de crédito por parte de las familias.

El descalce de precios de usados con los nuevos y el retraso de los precios están en el sustento de la tesis de inversión. “En tres días se levantaron u$s 7,2 millones. Antes habíamos realizado una apertura por u$s 3,2 millones que también se colocó rápidamente”, afirmó.

El plazo para retirarse del fondo es de tres años pero puede accederse también a las cuotapartes en el mercado secundario.

Sociedad

Lendar nació hace una década con un esquema de préstamos entre particulares, de la mano de la red inmobiliaria Remax. Con el tiempo evolucionó hacia fideicomisos privados y posteriormente desarrolló, junto con Allaria, una estructura que permite que cualquier inversor pueda participar a través del mercado de capitales.

El cliente típico es una persona que necesita entre u$s 30.000 y u$s 50.000 para completar la compra de una vivienda, ampliar una propiedad o una remodelación.

El financiamiento se aplica exclusivamente a los clientes y en operaciones de Remax, hasta el 35% del valor de la propiedad. Desde Lendar, los fondos se canalizan a créditos y los inversores obtienen una rentabilidad asociada al desempeño de esa cartera.

“El siguiente paso de la evolución del modelo fue que cualquier argentino pueda invertir en Bolsa, en los fideicomisos financieros, y que ese dinero se asigne directamente a créditos hipotecarios”, explicó Resnicoff.

Cómo son los créditos

A diferencia de los hipotecarios tradicionales, en Lendar el aforo de 35% del inmueble es clave para mantener bajos niveles de riesgo.

Los créditos son hasta cinco años con tasas que parten de 9,9% TNA para préstamos a un año y alcanzan 13,5% TNA para los de mayor duración.

El cliente típico es una persona que necesita entre u$s 30.000 y u$s 50.000 para completar la compra de una vivienda, ampliar una propiedad o una remodelación.

“Muchas veces ‘competimos’ más contra un familiar o un amigo que presta dinero para completar una operación que contra un banco tradicional”, sostuvo Resnicoff. La cuota no puede superar el 40% de los ingresos declarados.

Oportunidad

Del lado del mercado de capitales, el atractivo es una combinación de rentabilidad, respaldo hipotecario y exposición al dólar. Resnicoff indicó que el fondo proyecta una rentabilidad cercana al 9,5% anual en dólares para quienes participan de la estructura. Los inversores tienen pueden salir en el tercer año.

“Competimos más contra un familiar o un amigo que presta dinero para completar una operación que contra un banco tradicional”, sostuvo Resnicoff.

Uno de los datos que más destaca Lendar es que registra cero morosidad. Su clave es el reducido porcentaje de financiamiento pero también al proceso de scoring y el hecho de que todos los préstamos cuentan con garantía hipotecaria.

Expansión

La empresa también observa un crecimiento cada vez más marcado de operaciones fuera del AMBA. Córdoba registró un aumento de 300% respecto del año anterior y otras plazas como Santa Fe, la Costa Atlántica y Neuquén muestran una demanda creciente.

Para Resnicoff, parte del fenómeno responde a que los valores de las propiedades todavía lucen atractivos en comparación con otras variables de la economía, lo que incentiva la toma de crédito para acceder a una vivienda usada.

La estructura de emisión puede alcanzar hasta u$s 100 millones y una duración total de 11 años. Después de colocar los u$s 7,2 millones recién captados, si la demanda mantiene el ritmo actual, la empresa anticipa otra reapertura del fideicomiso durante los próximos meses.