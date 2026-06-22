Muchos adultos mayores atraviesan situaciones que dificultan la vida cotidiana, ya sea por problemas de salud, pérdida de autonomía o la ausencia de familiares que puedan brindar acompañamiento permanente. Frente a este escenario, PAMI cuenta con un programa destinado a quienes requieren cuidados continuos y un entorno adaptado a sus necesidades.

Se trata de las Residencias de Larga Estadía, una prestación que brinda alojamiento y asistencia integral para jubilados y pensionados afiliados al organismo que no pueden mantenerse de manera independiente en sus hogares.

Qué son las Residencias de Larga Estadía de PAMI

El programa está diseñado para garantizar la atención y el bienestar de personas mayores que necesitan apoyo permanente para realizar actividades básicas de la vida diaria.

A diferencia de un hospital o un centro especializado en salud mental, estos espacios funcionan como lugares de convivencia donde los residentes reciben acompañamiento profesional, asistencia sanitaria y actividades destinadas a promover su integración social.

El objetivo es ofrecer una mejor calidad de vida a quienes presentan situaciones de dependencia o vulnerabilidad.

Qué servicios incluye el beneficio

Las residencias cuentan con una cobertura integral orientada tanto al cuidado físico como al bienestar emocional de los adultos mayores.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran:

Alojamiento permanente.

Alimentación diaria.

Atención de enfermería.

Asistencia médica básica.

Acompañamiento psicológico.

Actividades recreativas y terapias ocupacionales.

Espacios de socialización y contención.

El beneficio está destinado a afiliados que necesitan asistencia permanente y contempla alojamiento, alimentación y atención profesional especializada.

Además, se desarrollan talleres y propuestas que buscan estimular la participación y mantener la mayor autonomía posible de los residentes.

Quiénes pueden acceder

El programa está destinado a afiliados de PAMI que cumplan determinados requisitos vinculados con su situación de salud y nivel de dependencia.

Entre las principales condiciones figuran:

Tener más de 60 años.

Ser afiliado activo de PAMI.

Necesitar ayuda para realizar actividades cotidianas.

No contar con una red familiar o social que pueda brindar cuidados permanentes.

Cada caso es evaluado individualmente mediante un análisis socio-sanitario para determinar la necesidad de ingreso.

Cómo iniciar el trámite

La solicitud puede ser presentada por el propio afiliado, un familiar o un representante legal.

Para gestionar el ingreso es necesario presentar documentación médica y formularios específicos que permitan evaluar la situación de la persona interesada.

El trámite puede realizarse a través de los canales habilitados por PAMI, tanto de manera presencial como mediante las herramientas digitales disponibles.

Cómo funciona el sistema de copago

Si bien el programa cubre alojamiento y cuidados permanentes sin necesidad de contratar servicios privados, existe un esquema de coparticipación económica.

En determinados casos, cuando el jubilado percibe ingresos superiores al haber mínimo, el organismo puede aplicar un descuento sobre la jubilación o pensión para cubrir parte de los gastos de estadía.

El porcentaje varía según la situación particular de cada afiliado y las condiciones establecidas por el programa.

Quiénes no pueden acceder al beneficio

Existen algunas situaciones que requieren otro tipo de atención especializada y que quedan excluidas de las Residencias de Larga Estadía.

Entre ellas se encuentran personas que necesitan internación médica de mayor complejidad, tratamientos específicos de salud mental o cuidados incompatibles con un ámbito de convivencia comunitaria.

Por ese motivo, cada solicitud es analizada previamente para garantizar que la residencia sea el recurso adecuado para las necesidades del afiliado.

Con este programa, PAMI busca ofrecer una alternativa de cuidado y acompañamiento para adultos mayores que requieren asistencia permanente y no cuentan con las condiciones necesarias para vivir de forma autónoma.