Con el uso y el paso del tiempo, es común que la parrilla acumule grasa, suciedad y hasta óxido, especialmente si queda expuesta a la humedad. Frente a esto, existe un truco casero simple y económico que cada vez más personas utilizan: la combinación de vinagre y bicarbonato, una mezcla que puede devolverle el brillo sin necesidad de productos químicos agresivos. La eficacia de esta mezcla se basa en una reacción química que potencia la limpieza. El bicarbonato de sodio actúa como un abrasivo suave que ayuda a desprender la suciedad adherida, mientras que el vinagre, gracias a su acidez, contribuye a disolver el óxido. Cuando ambos ingredientes se combinan, generan una acción efervescente que facilita la remoción de residuos difíciles. Esto permite limpiar la superficie de la parrilla sin dañarla, algo clave para mantener su vida útil. Además, esta solución casera es muy valorada porque no deja residuos tóxicos. A diferencia de otros productos industriales, es una opción más amigable para limpiar elementos que están en contacto con alimentos. Para recuperar una parrilla oxidada, es importante seguir algunos pasos básicos que aseguren una limpieza efectiva. La clave está en dejar actuar la mezcla el tiempo suficiente para que haga efecto sobre el óxido. Antes de comenzar, se recomienda retirar restos de comida o grasa superficial para que la mezcla actúe directamente sobre la zona afectada. Luego, el proceso es simple y no requiere herramientas especiales. Paso a paso: Además de la parrilla, esta mezcla es muy versátil y puede utilizarse en distintos espacios del hogar. Su poder desengrasante y desincrustante la convierte en una aliada para múltiples tareas de limpieza. Al ser fácil de preparar y económica, es una alternativa práctica para reemplazar otros productos más costosos o agresivos.