Para los amantes de los rituales alrededor del fuego y la parrilla, existe un truco simple que puede marcar la diferencia en el resultado final: frotar una papa cruda sobre la parrilla. Si bien existen varios métodos previos a la colocación de la carne en la parrilla, este que es poco conocido dejará a los comensales boquiabiertos a la hora del asado. La papa cruda contiene almidón y agua. Cuando se frota sobre los hierros calientes de la parrilla, esa combinación forma una capa fina que actúa como barrera entre el metal y los alimentos. El resultado es que la carne, el pescado o las verduras no se pegan, y la limpieza posterior se vuelve bastante más sencilla. A diferencia de los aceites que se queman rápido con el calor directo, el almidón de la papa tolera mejor las altas temperaturas sin generar humo excesivo ni alterar el sabor de lo que se cocina. Es una solución que no le agrega químicos ni sabores extraños a la preparación. El momento clave es después de que la parrilla ya alcanzó temperatura. Si se frota sobre una reja fría, el efecto es mínimo. Los pasos son sencillos: No hace falta usar una papa entera. Con media alcanza para una parrilla estándar, y si sobra se puede guardar en la heladera para la próxima vez o preparar una rica ensalada de papa y huevo como guarnición. Este mismo principio funciona con otras superficies de cocción como planchas de hierro o sartenes sin teflón. La papa no reemplaza al aceite en todos los casos, pero en la parrilla a leña o carbón es útil porque el aceite tiende a caer al fuego y generar llamas. Usar la papa reduce ese riesgo y da más control sobre la cocción. Muchos parrilleros ya utilizan este truco y cada vez más se suman para tener mejores resultados a la hora de poner el asado en la mesa.