El asado constituye un ritual sagrado para los argentinos, ya que no se limita a cocinar, sino que representa un momento para compartir con seres queridos. No obstante, no todos los edificios disponen de una zona de parrilla y realizarlo en el balcón puede ocasionar conflictos con los vecinos debido a la considerable cantidad de humo y chispas. Sin embargo, existe un invento innovador que permite disfrutar de la carne con el máximo sabor y sin necesidad de encender el carbón o recurrir a una parrilla a gas. Las parrillas portátiles y eléctricas se han establecido como los aliados más eficaces para aquellos que carecen de un SUM para realizar asados. En particular, la línea de Kamado se ha consolidado como la opción más destacada. Este tipo de asadores que no emite olores ni humo y se presenta en diversas dimensiones que se adaptan a los espacios reducidos de los departamentos. Este electrodoméstico es una parrilla con forma de “huevo”, fabricada tradicionalmente en cerámica refractaria, aunque también existe en una versión metálica. Su denominación proviene de los métodos de cocción utilizados en Japón y China, que datan de miles de años atrás. Su característica más notable radica en que las paredes gruesas retienen el calor durante un prolongado periodo, lo que asegura una cocción uniforme. Además, dispone de un control de temperatura mediante ventilaciones superiores e inferiores, lo que posibilita cocinar con diferentes niveles de potencia. A pesar de que comúnmente se comercializan en su versión tradicional, que utiliza leña o carbón, han evolucionado hacia una versión eléctrica que no produce humo. Gracias a su temperatura controlable y forma cerrada, se pueden realizar todas las técnicas de cocción sin humo. Su uso principal suele ser la cocción directa para hacer asado, con una temperatura típica de entre 180° y 350°, ideal para cortes de carne como vacío, bife de chorizo, hamburguesas, chorizos, pollo y hasta vegetales. Otra de sus funciones es la de horno. Al colocar un deflector cerámico que bloquea el fuego directo, el calor circula alrededor de los alimentos con temperaturas de entre 120° a 200°. El kamado eléctrico se erige como la parrilla ideal para los entusiastas del asado. En las plataformas de compra y venta en línea, es posible encontrar modelos a diferentes precios, que presentan las siguientes especificaciones: El uso de parrillas eléctricas ha crecido en popularidad entre los argentinos que buscan disfrutar de un buen asado sin complicaciones. Estas parrillas no solo evitan el humo y los olores molestos, sino que también ofrecen una cocción uniforme gracias a su diseño innovador y control de temperatura. Además, muchos usuarios destacan la facilidad de limpieza y el ahorro de tiempo en comparación con las parrillas tradicionales. Con la llegada de estas nuevas tecnologías, el asado se transforma en una experiencia más accesible y placentera, permitiendo que más personas se unan a este querido ritual argentino.