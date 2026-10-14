Reclamar por un producto o servicio que nunca solicitaste: cómo hacer el reclamo paso a paso y qué hacer si no responden.

Revisar el resumen de la tarjeta y encontrarse con un cargo de un servicio que no contrataste o de un bien que no compraste es un problema que sucede más seguido de lo que parece.

Para estas situaciones, la Ley de Defensa al Consumidor brinda una respuesta concreta sobre la prohibición de un cargo automático.

Qué dice la ley de Defensa al Consumidor

El artículo 35 de la Ley de Defensa al Consumidor señala la prohibición de la realización de “propuesta al consumidor, por cualquier tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido requerido previamente y que genere un cargo automático en cualquier sistema de débito , que obligue al consumidor a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se efectivice”.

Si con la oferta se envió una cosa, el receptor no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente, aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos.

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Cómo reclamar paso a paso y qué hacer si no responden

Antes de reclamar, lo importante es guardar todas las pruebas disponibles, que servirán para las distintas instancias:

Resúmenes de tarjeta o facturas con el cargo marcado.

Capturas de mails, SMS, chats o notificaciones de la app.

Fecha, hora y número de gestión de cada llamado a la empresa.

Con estos datos se puede iniciar el reclamo por escrito en el canal de atenció de la empresa.

Se deben pedir tres cosas:

La baja inmediata.

La devolución de lo cobrado.

La constancia de contratación que demuestre que aceptaste el servicio.

Al mismo tiempo, dejar asentado por escrito que no reconocés el cargo, así evitás que se interprete como aceptación . Guardar el número de reclamo y las respuestas porque sirven si el caso escala.

Qué hacer si la empresa no responde

Si la empresa no responde o rechaza el pedido, iniciá el reclamo en la Ventanilla Única Federal de Defensa del Consumidor. Es gratuito y no necesitás abogado.

El formulario pide:

Nombre y localidad del proveedor.

Datos del cobro o de la contratación.

Detalle del problema y la documentación que guardaste.

El sistema deriva el caso al organismo que corresponde según la jurisdicción de la persona.

En el caso de que se trate de un cargo en la tarjeta, también se debe avisar al banco emisor y pedir que los desconozca mientras se resuelve el reclamo.

En el hipotético caso en el que no haya un acuerdo en la instacia administrativa, queda la vía judicial, donde convendrá el asesoramiento de un abogad o.

En conclusión, en un cobro de un bien o servicio que nunca pediste, se debe documentar, reclamar por escrito y, si hiciera falta, escalar ante Defensa del Consumidor. Cuanto más ordenadas estén las pruebas, más sólida será la posición para el debido reclamo.