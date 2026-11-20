Una encuesta publicada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) analizó las previsiones de compra durante el próximo Black Friday.

El próximo 27 de noviembre se celebrará el Black Friday, mientras que el lunes 30 de noviembre tendrá lugar el Cyber Monday, que está más enfocado en compras online. Sin embargo, muchas tiendas suelen activar ofertas durante todo el mes o incluso en la semana previa, y varias marcas de moda comienzan sus rebajas online el jueves 26 de noviembre.

En este contexto, una encuesta publicada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el 13 de noviembre de 2026, realizada a 2009 personas de 18 a 74 años, analizó las previsiones de compra durante el próximo Black Friday. El estudio reveló que el 70% de los españoles cree que algunas tiendas aumentan previamente sus precios para anunciar descuentos aparentemente mayores en Black Friday.

Pese a esta desconfianza, el 76% de los consumidores tiene pensado comprar durante estos días, mientras que el 65% considera que vale la pena aprovechar estas ofertas.

Por qué el 70% de los españoles desconfía de los descuentos del Black Friday

A raíz de la encuesta de la OCU, el 44% cree que, a pesar de las promociones, muchos precios son iguales o superiores a los habituales. Incluso, el 33% considera que estas compras pueden generar problemas adicionales, como retrasos en las entregas o dificultades con las devoluciones.

El estudio reveló que el 70% de los españoles cree que algunas tiendas aumentan previamente sus precios para anunciar descuentos aparentemente mayores en Black Friday. Fuente: EFE

La desconfianza de los consumidores también encuentra respaldo en investigaciones anteriores de la OCU. Según un análisis realizado durante el Black Friday de 2025 sobre más de 14.000 precios de productos electrónicos y electrodomésticos en 60 tiendas online, solo el 35% registró una rebaja real, mientras que el 37% aumentó su precio y el resto se mantuvo sin cambios.

Además, la organización denunció ante el Ministerio de Consumo a 11 plataformas de venta online por anunciar descuentos que no se habían calculado sobre el precio más bajo de los 30 días anteriores , tal como establece la Ley de Ordenación del Comercio Minorista. Ante la llegada del Black Friday 2026, la OCU volvió a recomendar a los consumidores que comparen los precios antes de realizar sus compras.

Qué comprarán los españoles durante el Black Friday 2026 y cuánto gastarán

Entre las categorías de productos que despertarán mayor interés en los consumidores, un 58% de los encuestados prevé adquirir prendas de vestir, calzado o complementos. En segundo lugar, un 39% afirmó que comprará dispositivos electrónicos, mientras que un 23% manifestó que adquirirá pequeños electrodomésticos.

Entre las categorías restantes, destacan los artículos para el hogar, los muebles y decoración (14%), los juguetes (14%) y el material deportivo (12%).

Entre las categorías de productos que despertarán mayor interés en los consumidores, un 58% de los encuestados prevé adquirir prendas de vestir, calzado o complementos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A su vez, la encuesta de la OCU también analizó la intención de compra de los usuarios:

76% prevé realizar alguna compra, frente al 78% de 2025.

58% de los compradores priorizará el canal online.

59% aprovechará las promociones para adelantar compras navideñas.

36% de quienes compraron en 2025 reconoce haber realizado alguna compra impulsiva.

Respecto al gasto previsto, la encuesta de la OCU señala que los consumidores españoles planean destinar una media de 209 euros al Black Friday de 2026, diez euros menos que lo estimado en la campaña anterior. Además, el 36% de quienes tienen intención de comprar prevé gastar entre 200 y 499 euros, mientras que un 16% calcula que desembolsará 500 euros o más.