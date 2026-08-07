Durante este viernes, 7 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 9208 (Incendio).

1° 9208 11° 0272 2° 7511 12° 4849 3° 1795 13° 6585 4° 2470 14° 4025 5° 3762 15° 5950 6° 2011 16° 7154 7° 9165 17° 2975 8° 0240 18° 5133 9° 6017 19° 0009 10° 5073 20° 8715

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.