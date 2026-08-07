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Durante este viernes, 7 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 9208 (Incendio).

 1°9208 11°0272 
 7511  12°4849
 3°1795  13°6585 
 2470  14°4025 
 3762  15°5950 
 6°2011  16°7154
 9165  17°2975 
 0240  18°5133 
 6017  19°0009 
 10°5073 20°8715 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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