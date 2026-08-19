Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8530 (Santa Rosa).

1° 8530 11° 2998 2° 8104 12° 0091 3° 9904 13° 0826 4° 8456 14° 4403 5° 4736 15° 5768 6° 0440 16° 6656 7° 3453 17° 3786 8° 6492 18° 7347 9° 6056 19° 9380 10° 8971 20° 8920

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.