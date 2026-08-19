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Este miércoles, 19 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8530 (Santa Rosa).

 1°8530 11°2998 
 8104  12°0091
 3°9904  13°0826 
 8456  14°4403 
 4736  15°5768 
 6°0440  16°6656
 3453  17°3786 
 6492  18°7347 
 6056  19°9380 
 10°8971 20°8920 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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