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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 19 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8853 (El Barco).

 1°8853 11°0374 
 5129  12°5241
 3°4797  13°0223 
 0818  14°7402 
 0373  15°9752 
 6°1348  16°3053
 0576  17°7657 
 6539  18°5341 
 0390  19°8705 
 10°9376 20°3091 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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