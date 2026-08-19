Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este miércoles, 19 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 19 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 8853 (El Barco).

1° 8853 11° 0374 2° 5129 12° 5241 3° 4797 13° 0223 4° 0818 14° 7402 5° 0373 15° 9752 6° 1348 16° 3053 7° 0576 17° 7657 8° 6539 18° 5341 9° 0390 19° 8705 10° 9376 20° 3091

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.