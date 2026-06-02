Este martes, 2 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3852 (Madre e hijo).

1° 3852 11° 5580 2° 5179 12° 4008 3° 0523 13° 9940 4° 6653 14° 3460 5° 2627 15° 4052 6° 6715 16° 4808 7° 0420 17° 9140 8° 4681 18° 9133 9° 4903 19° 6844 10° 5957 20° 7726

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.