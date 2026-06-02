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Este martes, 2 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3852 (Madre e hijo).

 1°3852 11°5580 
 5179  12°4008
 3°0523  13°9940 
 6653  14°3460 
 2627  15°4052 
 6°6715  16°4808
 0420  17°9140 
 4681  18°9133 
 4903  19°6844 
 10°5957 20°7726 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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