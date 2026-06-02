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Este lunes, 1 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el 0450 (El Pan).

 1°0450 11°9893 
 9951  12°9904
 3°4665  13°8432 
 2386  14°5003 
 1580  15°7237 
 6°7160  16°4702
 8558  17°7208 
 5746  18°9812 
 7100  19°8515 
 10°1944 20°0678 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

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La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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