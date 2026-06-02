Este lunes, 1 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 1 de junio de 2026. A la cabeza salió el 0450 (El Pan).

1° 0450 11° 9893 2° 9951 12° 9904 3° 4665 13° 8432 4° 2386 14° 5003 5° 1580 15° 7237 6° 7160 16° 4702 7° 8558 17° 7208 8° 5746 18° 9812 9° 7100 19° 8515 10° 1944 20° 0678

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.