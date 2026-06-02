Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 2 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el 0116 (Anillo).

1° 0116 11° 7775 2° 0864 12° 0904 3° 7905 13° 1619 4° 5866 14° 8727 5° 4552 15° 6029 6° 1750 16° 1298 7° 2798 17° 9654 8° 1426 18° 3487 9° 7459 19° 2729 10° 4708 20° 6005

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.