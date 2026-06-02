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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este martes, 2 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 2 de junio de 2026. A la cabeza salió el 0116 (Anillo).

 1°0116 11°7775 
 0864  12°0904
 3°7905  13°1619 
 5866  14°8727 
 4552  15°6029 
 6°1750  16°1298
 2798  17°9654 
 1426  18°3487 
 7459  19°2729 
 10°4708 20°6005 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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