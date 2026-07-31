En esta noticia

Durante este viernes, 31 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9712 (Soldado).

 1°9712 11°3756 
 2912  12°4989
 3°0256  13°9214 
 1270  14°6598 
 6583  15°0854 
 6°2685  16°5279
 4134  17°0652 
 1483  18°1285 
 0437  19°6152 
 10°9046 20°1430 

Te puede interesar

Adiós para siempre al papel higiénico para siempre | La moderna alternativa para los baños que es tendencia en todo el mundo

Te puede interesar

Descubrimiento del siglo | Desentierran monedas y lingotes de oro en un campo sembrado: son de un solo país

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Te puede interesar

Presión global: la fuerza militar más poderosa del planeta se alista para conquistar el océano y lanza un mega submarino

Te puede interesar

Cambia la Ley de Sucesiones y ahora los herederos no podrán recibir los bienes por más que lo diga el testamento: en qué casos se aplica