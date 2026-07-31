Durante este viernes, 31 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 31 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9712 (Soldado).

1° 9712 11° 3756 2° 2912 12° 4989 3° 0256 13° 9214 4° 1270 14° 6598 5° 6583 15° 0854 6° 2685 16° 5279 7° 4134 17° 0652 8° 1483 18° 1285 9° 0437 19° 6152 10° 9046 20° 1430

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.