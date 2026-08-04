Este martes, 4 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 0818 (Sangre).

1° 0818 11° 1566 2° 3423 12° 2323 3° 1574 13° 3108 4° 4537 14° 2649 5° 4308 15° 0638 6° 4299 16° 3811 7° 7425 17° 3479 8° 5543 18° 4227 9° 0071 19° 5792 10° 5950 20° 6149

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.