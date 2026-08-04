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Este martes, 4 de agosto de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 4 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 0818 (Sangre).

 1°0818 11°1566 
 3423  12°2323
 3°1574  13°3108 
 4537  14°2649 
 4308  15°0638 
 6°4299  16°3811
 7425  17°3479 
 5543  18°4227 
 0071  19°5792 
 10°5950 20°6149 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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