Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 3 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 7687 (Piojos).

1° 7687 11° 3392 2° 5325 12° 7459 3° 7648 13° 5320 4° 4330 14° 7114 5° 4697 15° 1023 6° 3508 16° 8493 7° 6897 17° 2459 8° 1500 18° 5293 9° 8571 19° 9015 10° 9519 20° 7755

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.