En esta noticia

Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 3 de agosto de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este lunes, 3 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 7687 (Piojos).

 1°7687 11°3392 
 5325  12°7459
 3°7648  13°5320 
 4330  14°7114 
 4697  15°1023 
 6°3508  16°8493
 6897  17°2459 
 1500  18°5293 
 8571  19°9015 
 10°9519 20°7755 

Te puede interesar

En 1871, un granjero dejó cinco vacas en una isla aislada. 130 años después, los científicos examinaron su ADN y el resultado desafió toda lógica

Te puede interesar

Confirmado | Este país de América Latina lidera el ranking de calidad de vida y supera a potencias mundiales

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

Te puede interesar

Oficial | Argentina prohibirá la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado la renovación de su pasaporte

Te puede interesar

Colocar una cuchara en la ventana: para qué funciona y por qué lo recomiendan los expertos