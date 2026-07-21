Este martes, 21 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 21 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7070 (Muerto que sueña).

1° 7070 11° 7886 2° 6031 12° 0325 3° 2278 13° 7363 4° 3577 14° 4552 5° 1759 15° 2942 6° 5849 16° 6737 7° 1959 17° 2897 8° 1835 18° 2649 9° 2363 19° 8362 10° 0159 20° 7384

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.