La Quiniela de Tucumán llevó adelante este lunes, 20 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este lunes, 20 de julio de 2026. A la cabeza salió el 4486 (El Humo).

1° 4486 11° 2684 2° 3197 12° 6414 3° 7480 13° 2167 4° 9369 14° 2327 5° 9868 15° 4586 6° 8481 16° 3896 7° 4248 17° 7810 8° 5093 18° 3939 9° 2634 19° 4250 10° 3375 20° 0942

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.