Durante este lunes, 20 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 20 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7709 (Arroyo).

1° 7709 11° 1497 2° 8821 12° 9048 3° 0502 13° 6667 4° 1173 14° 2480 5° 3950 15° 1303 6° 0593 16° 0191 7° 2420 17° 1783 8° 8013 18° 0347 9° 3956 19° 4162 10° 7941 20° 9250

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.