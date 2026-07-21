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Durante este lunes, 20 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 20 de julio de 2026. A la cabeza salió el 7709 (Arroyo).

 1°7709 11°1497 
 8821  12°9048
 3°0502  13°6667 
 1173  14°2480 
 3950  15°1303 
 6°0593  16°0191
 2420  17°1783 
 8013  18°0347 
 3956  19°4162 
 10°7941 20°9250 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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