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Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 8 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el 0990 (El Miedo).

 1°0990 11°9708 
 6133  12°3790
 3°2793  13°7433 
 4117  14°9902 
 7652  15°6243 
 6°5610  16°5159
 2765  17°5944 
 4358  18°3350 
 8078  19°1623 
 10°6350 20°8679 

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