Los resultados de la Quiniela de Tucumán de este lunes, 8 de junio de 2026 ya se encuentran disponibles. El sorteo del sorteo determinó el orden final de los números ganadores.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 8 de junio de 2026. A la cabeza salió el 0990 (El Miedo).

1° 0990 11° 9708 2° 6133 12° 3790 3° 2793 13° 7433 4° 4117 14° 9902 5° 7652 15° 6243 6° 5610 16° 5159 7° 2765 17° 5944 8° 4358 18° 3350 9° 8078 19° 1623 10° 6350 20° 8679

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.