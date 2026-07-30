En esta noticia ¿Qué significa soñar con ramera?

La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 30 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 30 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 2278 - Ramera

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 30 de julio

1° 2278 11° 6059 2° 7160 12° 4162 3° 8893 13° 1979 4° 0272 14° 9890 5° 5499 15° 3129 6° 3269 16° 0377 7° 6322 17° 2070 8° 0697 18° 2499 9° 3398 19° 0565 10° 1318 20° 8241

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera refleja culpas, tabúes y juicios sobre tu sexualidad y valor propio.

También indica vínculos transaccionales o sensación de uso, invitándote a marcar límites y cuidarte.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.