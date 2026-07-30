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La Quiniela de Santa Fe dio a conocer este jueves, 30 de julio de 2026 los números ganadores del sorteo de la primera, con el orden oficial que determinó los premios de la jornada.

En este jueves, 30 de julio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2278 - Ramera

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Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 30 de julio

 1°2278 11°6059
 7160  12°4162
 3°8893 13°1979 
 0272  14°9890 
 5499  15°3129 
 6°3269  16°0377
 6322  17°2070 
 0697  18°2499 
 3398  19°0565 
 10°1318 20°8241 

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¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

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