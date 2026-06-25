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Este jueves, 25 de junio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 25 de junio de 2026. A la cabeza salió el 5955 (La Música).

 1°5955 11°5455 
 9324  12°6997
 3°6364  13°8799 
 2939  14°0385 
 9371  15°5657 
 6°5201  16°0495
 7601  17°2743 
 6974  18°2694 
 2296  19°1138 
 10°6263 20°8684 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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