Durante este miércoles, 24 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el 4213 (La Yeta).

1° 4213 11° 8640 2° 6661 12° 7930 3° 3902 13° 6540 4° 0023 14° 5236 5° 1572 15° 1750 6° 8011 16° 9852 7° 1131 17° 6694 8° 1469 18° 6190 9° 7503 19° 3343 10° 9573 20° 9630

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.