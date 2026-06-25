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Durante este miércoles, 24 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el 4213 (La Yeta).

 1°4213 11°8640 
 6661  12°7930
 3°3902  13°6540 
 0023  14°5236 
 1572  15°1750 
 6°8011  16°9852
 1131  17°6694 
 1469  18°6190 
 7503  19°3343 
 10°9573 20°9630 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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