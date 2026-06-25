Durante este miércoles, 24 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3634 (La Cabeza).

1° 3634 11° 9722 2° 8511 12° 6858 3° 0523 13° 7428 4° 0482 14° 7952 5° 5935 15° 4313 6° 8382 16° 2461 7° 2863 17° 6294 8° 7549 18° 0502 9° 9428 19° 6004 10° 4449 20° 6706

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.