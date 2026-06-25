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Durante este miércoles, 24 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el 3634 (La Cabeza).

 1°3634 11°9722 
 8511  12°6858
 3°0523  13°7428 
 0482  14°7952 
 5935  15°4313 
 6°8382  16°2461
 2863  17°6294 
 7549  18°0502 
 9428  19°6004 
 10°4449 20°6706 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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