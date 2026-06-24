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Durante este miércoles, 24 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el 9345 (El Vino).

 1°9345 11°4153 
 8707  12°4697
 3°8396  13°6070 
 7875  14°6626 
 9874  15°9754 
 6°7086  16°3271
 8527  17°0826 
 2986  18°7906 
 4943  19°5896 
 10°7189 20°3506 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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