Durante este miércoles, 24 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este miércoles, 24 de junio de 2026. A la cabeza salió el 9345 (El Vino).

1° 9345 11° 4153 2° 8707 12° 4697 3° 8396 13° 6070 4° 7875 14° 6626 5° 9874 15° 9754 6° 7086 16° 3271 7° 8527 17° 0826 8° 2986 18° 7906 9° 4943 19° 5896 10° 7189 20° 3506

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.