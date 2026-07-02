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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 2 de julio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la matutina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el 3855 (La Música).

 1°3855 11°4947 
 0590  12°6364
 3°0546  13°5048 
 7922  14°2925 
 5508  15°0466 
 6°3593  16°8182
 3171  17°2230 
 5780  18°6023 
 2488  19°0285 
 10°2236 20°9348 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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