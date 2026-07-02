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Durante este miércoles, 1 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el 0556 (La Caída).

 1°0556 11°8725 
 1933  12°2061
 3°4172  13°4759 
 0023  14°8094 
 6964  15°5811 
 6°4212  16°9206
 8509  17°8769 
 4720  18°1893 
 1825  19°5928 
 10°1559 20°3585 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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