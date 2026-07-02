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Este jueves, 2 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9163 (Casamiento).

 1°9163 11°6496 
 1869  12°0752
 3°8530  13°7250 
 6055  14°0717 
 0958  15°8141 
 6°1083  16°0522
 9198  17°4589 
 5656  18°9390 
 2001  19°3979 
 10°3463 20°0993 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

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