Este jueves, 2 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9163 (Casamiento).

1° 9163 11° 6496 2° 1869 12° 0752 3° 8530 13° 7250 4° 6055 14° 0717 5° 0958 15° 8141 6° 1083 16° 0522 7° 9198 17° 4589 8° 5656 18° 9390 9° 2001 19° 3979 10° 3463 20° 0993

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.