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Este jueves, 2 de julio de 2026, la Quiniela de Tucumán volvió a sortearse y dejó definidos los resultados oficiales de la jornada.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 2 de julio de 2026. A la cabeza salió el 9163 (Casamiento).
|1°
|9163
|11°
|6496
|2°
|1869
|12°
|0752
|3°
|8530
|13°
|7250
|4°
|6055
|14°
|0717
|5°
|0958
|15°
|8141
|6°
|1083
|16°
|0522
|7°
|9198
|17°
|4589
|8°
|5656
|18°
|9390
|9°
|2001
|19°
|3979
|10°
|3463
|20°
|0993
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.