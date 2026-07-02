En esta noticia

Durante este miércoles, 1 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el 4314 (Borracho).

 1°4314 11°7359 
 7406  12°7913
 3°4466  13°8168 
 4726  14°7242 
 1906  15°6388 
 6°0883  16°9905
 5315  17°5367 
 4502  18°7420 
 5255  19°5302 
 10°0427 20°9664 

Te puede interesar

Cómo descubrir quién está conectado al WiFi de tu hogar: es veloz y sumamente sencillo

Te puede interesar

Chau cansancio: la hierba para agregar al mate que mejora tu concentración y proporciona energía

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Te puede interesar

Adiós a las canas | El tinte casero libre de químicos que recupera la melanina del pelo: aporta brillo y suavidad

Te puede interesar

Ni detergente ni jabón: el truco sencillo para sacar los rayones de los lentes en segundos