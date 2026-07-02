Durante este miércoles, 1 de julio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 1 de julio de 2026. A la cabeza salió el 4314 (Borracho).

1° 4314 11° 7359 2° 7406 12° 7913 3° 4466 13° 8168 4° 4726 14° 7242 5° 1906 15° 6388 6° 0883 16° 9905 7° 5315 17° 5367 8° 4502 18° 7420 9° 5255 19° 5302 10° 0427 20° 9664

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.