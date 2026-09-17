En esta noticia

La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 16 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 5852 (Madre e hijo).

 1°5852 11°5561 
 2425  12°3505
 3°0716  13°2813 
 1553  14°6266 
 1799  15°0405 
 6°8183  16°0886
 1046  17°7466 
 3013  18°5299 
 9047  19°0098 
 10°8636 20°9174 

Te puede interesar

Buscan voluntarios para vivir gratis en un pueblo medieval de Italia: ofrecen alojamiento y muy pocas horas de trabajo semanales

Te puede interesar

No es Argentina | El país de América Latina con mayor calidad de vida que se posiciona por encima de varias potencias mundiales

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

Te puede interesar

Orgullo nacional: la localidad argentina que abrió la primera parada de colectivo con calefacción para no pasar frío

Te puede interesar

Tras de 20 años de historia, cierra una emblemática fábrica de galletitas argentinas