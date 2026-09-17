La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 16 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la vespertina, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 5852 (Madre e hijo).

1° 5852 11° 5561 2° 2425 12° 3505 3° 0716 13° 2813 4° 1553 14° 6266 5° 1799 15° 0405 6° 8183 16° 0886 7° 1046 17° 7466 8° 3013 18° 5299 9° 9047 19° 0098 10° 8636 20° 9174

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.