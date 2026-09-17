La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 16 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3063 (Casamiento).

1° 3063 11° 3949 2° 6475 12° 0036 3° 7285 13° 4227 4° 9136 14° 3526 5° 6001 15° 6561 6° 8664 16° 4397 7° 7657 17° 5178 8° 5375 18° 0178 9° 0737 19° 3285 10° 1388 20° 9807

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.