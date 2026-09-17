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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este miércoles, 16 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este miércoles, 16 de septiembre de 2026. A la cabeza salió el 3063 (Casamiento).

 1°3063 11°3949 
 6475  12°0036
 3°7285  13°4227 
 9136  14°3526 
 6001  15°6561 
 6°8664  16°4397
 7657  17°5178 
 5375  18°0178 
 0737  19°3285 
 10°1388 20°9807 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

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