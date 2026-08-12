Este martes, 11 de agosto de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 2850 (El Pan).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 11 de agosto

1° 2850 11° 0496 2° 3393 12° 6867 3° 0061 13° 0795 4° 5506 14° 6981 5° 7254 15° 3711 6° 7468 16° 8469 7° 4107 17° 8137 8° 7649 18° 7427 9° 9310 19° 8654 10° 4103 20° 5480

¿Qué significa soñar con El Pan?

Soñar con El Pan suele simbolizar sustento, abundancia y seguridad; indica que tus necesidades básicas están cubiertas o pronto lo estarán.

Si el pan aparece duro, escaso o mohoso, sugiere carencias o preocupaciones; compartirlo apunta a generosidad, unión y apoyo mutuo.

¿Cómo reconocer si tengo un problema con el juego?

Aunque solo profesionales de la salud mental pueden realizar un diagnóstico certero, hay señales de alerta que pueden indicar un comportamiento de juego problemático: