“Si se quedan sin plata verdaderamente el 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber?”, dijo Javier Milei el mes pasado cuando se conoció un informe que marcaba que a casi 7 de cada 10 argentinos el sueldo se les terminaba el 20 del mes.

La consultora Zentrix reeditó el informe que hizo enojar al mandatario y volvió a medir: el 67,7% de los argentinos se queda sin ingresos antes del día 20 del mes . A eso se suma que seis de cada diez tomó deuda en los últimos seis meses.

Ante la duda de Milei, los economistas respondieron que el crédito empezó a funcionar como puente para cubrir gastos básicos y, además, cómo una parte de esa deuda terminó en mora.

Según los datos de Zentrix, el 14,9% se quedó sin dinero antes del día 10 y el 35,3% no superó el día 15. Apenas el 31,1% llegó a fin de mes y solo el 7,5% declaró capacidad de ahorro.

Cómo se vive 10 días sin sueldo

La encuesta también aporta una de las respuestas a qué ocurre después del día 20. El 59,4% de los consultados dijo haber tomado alguna deuda o crédito en los últimos seis meses, frente al 56,2% de septiembre. Y el destino del financiamiento muestra que no se trata principalmente de crédito para consumo durable: entre quienes se endeudaron, el 57,7% lo hizo para cubrir alimentos y salud y otro 18,3% para pagar tarifas y servicios. En conjunto, el 76% recurrió al crédito para sostener gastos básicos del hogar.

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El deterioro tampoco se limita a la percepción sobre los ingresos. El 80,6% considera que su salario no le gana a la inflación, un registro que se mantiene por encima del 80% desde marzo. En la clase media, además, el problema se profundizó respecto de septiembre : quienes no superan el día 20 pasaron del 51,4% al 60,6%, mientras que los que llegan a fin de mes cayeron del 48,5% al 37,6%.

Del endeudamiento a la morosidad

La otra cara de ese proceso aparece en un informe de CEPA sobre endeudamiento y mora de las familias, elaborado con datos de septiembre. Allí, la morosidad de los hogares con entidades financieras llegó al 12,2%, contra el 2,5% de octubre de 2024. El salto fue todavía mayor entre los proveedores no financieros de crédito, donde la irregularidad trepó al 34,6%, desde el 7,3% de noviembre de 2024. Al considerar bancos y billeteras virtuales en conjunto, la morosidad de las familias ronda el 15,4%.

La cantidad de personas involucradas también muestra la magnitud del fenómeno. En septiembre había 21,4 millones de deudores registrados entre bancos y billeteras virtuales y 6,07 millones estaban en situación de mora. Desde febrero de 2024, el sistema incorporó 2,76 millones de morosos nuevos, un aumento del 83,3%. El crecimiento fue particularmente fuerte entre quienes tienen deudas con billeteras virtuales: los morosos exclusivos de estas entidades prácticamente se duplicaron.

El cambio de canal es uno de los puntos centrales del informe. Mientras los bancos comenzaron a restringir el crédito al consumo después del fuerte aumento de la mora, las billeteras virtuales ampliaron su universo de deudores. CEPA señala que el endeudamiento puede desplazarse así desde el sistema bancario hacia proveedores no financieros, con condiciones de financiamiento más costosas.

Los números de crédito muestran, además, que el problema está concentrado en instrumentos utilizados habitualmente para financiar el consumo cotidiano. A agosto, los préstamos personales y las tarjetas de crédito sumaban $45,46 billones y representaban el 63% de la deuda de las familias. Esas dos líneas explicaban también el 71,8% de la cartera morosa. La mora de los préstamos personales llegó al 17% y la de las tarjetas al 12,2%.

Cuando el ingreso no alcanza para cubrir todo el mes, el crédito aparece como una forma de financiar las últimas semanas; cuando esa estrategia se prolonga y la capacidad de pago no se recupera, una parte de esa deuda pasa a la mora.

El perfil de los morosos refuerza esa lectura. El 70,8% de las personas con deudas irregulares tiene entre 25 y 54 años, el segmento que concentra buena parte de los jefes y jefas de hogar. Dentro de ese grupo, 4,3 millones de personas registraban deudas en mora en septiembre.

El 68% de los morosos se califican como irrecuperables, el equivalente a 4,13 millones de personas.

De esta forma, el problema ya no es solamente cómo llegar al día 30 sino cómo salir de la rueda de endeudamiento. El financiamiento que cubría el bache mensual se convirtió en una deuda que no pueden cancelar o que se encarece con tasas de refinanciamiento y punitorios.

Según el análisis de CEPA, la dinámica del endeudamiento se vincula con la pérdida de poder adquisitivo. La deuda no es expansión del consumo sino un mecanismo para sostener consumos esenciales, explica el Centro de Estudios dirigido por Hernán Letcher, un economista vinculado al kirchnerismo. La explicación de la caída de poder de compra de los ingresos es compartida por otros espacios en medio de un reacomodamiento de precios relativos, con cambios en servicios.