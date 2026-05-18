El viernes último falleció Edmund Phelps, una de las grandes mentes económicas del siglo pasado. Entre sus varios aportes, sobresale un trabajo en el cual dinamita la Curva de Philips, que establecía una relación inversa entre inflación y desempleo. Para bajar uno, había que sacrificar un alza del otro. Esta visión que dominó los años 60, llegó a su fin con la aparición casi simultánea de las críticas del propio Phelps y de Milton Friedman. En un artículo publicado en 1968, “Money-Wage Dynamics and Labor-Market Equilibrium” introduce las expectativas inflacionarias en el análisis. Trabajadores y empresas negocian salarios nominales en función de la inflación que esperan. Si en algo se especializan los argentinos en economía, es en expectativas de inflación. Lo que importa es el salario real, no el nominal. De ahí su aporte sobre la relación entre inflación y desempleo de largo plazo no existe, no hay trade-off, y por ende esa curva de Phillips es vertical en el largo plazo. Su lección: subir la inflación no mejora ni el desempleo ni la actividad económica. Con Friedman acuñaron el concepto de tasa natural de desempleo, hacia la cual la economía converge y que depende de factores estructurales del mercado laboral: regulaciones, calificaciones, movilidad geográfica. Si se quiere bajar el desempleo por debajo de esa tasa natural con una expansión monetaria, lo único que se genera es más inflación. Cero ganancia. Lo que sí permite bajarla es la eliminación de regulaciones del mercado. Hoy en Argentina todavía abundan las regulaciones, aún tras la reciente reforma laboral. Phelps iluminó con varias publicaciones y libros. Uno de ellos, “Una prosperidad inaudita” (Mass Flourishing: How Grassroots Innovation Created Jobs, Challenge, and Change) fue publicado en 2013. Sostiene que las naciones con mejores resultados consiguieron niveles superiores de dinamismo: el deseo y la capacidad de innovar de sus habitantes. QEPD.