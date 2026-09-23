Netflix renovó el ranking de películas más vistas en Argentina y cinco títulos se ubicaron en el frente.

Acción, comedia, suspenso y romance son algunas de las opciones que aparecen entre las más elegidas.

Si estás buscando qué ver en Netflix este fin de semana, esta lista ofrece algunas opciones para elegir.

Cuáles fueron las películas más vistas de Netflix entre el 14 y el 20 de septiembre

Venganza en la prisión

La película que ocupa el primer puesto es Venganza en la prisión, una producción de acción de 2015 protagonizada por Matthew Reese, Dolph Lundgren y Danielle Chuchran.

La historia sigue a un policía que busca vengarse por el asesinato de su esposa. Para llegar hasta el responsable, roba un banco con el objetivo de terminar en prisión junto al criminal ruso que considera responsable de haberle arruinado la vida.

Gracias, equipo

En el segundo lugar quedó Gracias, equipo, una comedia española de 2026. La película está protagonizada por Alexandra Jiménez, Maribel Verdú y Pedro Casablanc.

La trama sigue a los trabajadores de una empresa de quesos que deben asistir a un evento de integración en un pueblo alejado. El supuesto encuentro laboral toma otro rumbo cuando aparece la posibilidad de una ola de despidos.

Susurran tu nombre

El tercer puesto es para Susurran tu nombre, un thriller de 2026 encabezado por Robert De Niro, Michelle Monaghan y Adam Scott.

La película cuenta la historia de un hombre cuyo hijo desaparece y que debe recurrir a su padre, un detective retirado que años atrás había encarcelado al asesino serial relacionado con el caso.

Besarse es la parte más fácil

En el cuarto lugar aparece Besarse es la parte fácil, una comedia romántica de 2026 protagonizada por Asher Angel, Paris Berelc y Jennifer Robertso n.

La historia gira alrededor de un estudiante destacado que ayuda a una compañera con dificultades a cambio de una carta de recomendación para la universidad. El acuerdo comienza a complicarse cuando aparece una atracción entre ambos.

Netflix: cuáles fueron las 5 películas más vistas en Argentina entre el 14 y el 20 de septiembre. Shutterstock

¿Por qué me case, entonces?

El quinto puesto quedó para ¿Por qué me casé, entonces?, una comedia de 2026 dirigida y protagonizada por Tyler Perry, junto con Taraji P. Henson y Jill Scott.

La película reúne nuevamente a varias parejas durante la boda de la hija de Marcus y Angela. El encuentro hace reaparecer conflictos del pasado y nuevos dramas mientras los personajes vuelven a preguntarse por sus matrimonios

Top 5 de Netflix en Argentina del 14 al 20 de septiembre

Entonces, el ranking de películas más vistas de Netflix entre el 14 y el 20 de septiembre quedó de la siguiente manera:

Venganza en la prisión

Gracias, equipo

Susurran tu nombre

Besarse es la parte fácil

¿Por qué me casé, entonces?