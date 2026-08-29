Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es la serie corta hispanoparlante más vista del momento.

Una nueva producción española se instaló entre lo más visto de Netflix a nivel global.

Se trata de “Esa noche”, una miniserie de seis episodios que combina drama familiar, misterio y thriller psicológico.

La serie está protagonizada por Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero, y está basada en la novela homónima de la autora británica Gillian McAllister.

De qué trata la serie que arrasa en el streaming

La trama sigue a tres hermanas cuyas vidas cambian para siempre después de un accidente ocurrido durante unas vacaciones familiares en República Dominicana.

Los puntos clave de la historia son:

Elena , la hermana menor, atropella a un hombre con su auto

Llama a sus hermanas Paula y Cris para pedir ayuda

Juntas deciden ocultar lo sucedido para protegerla

Cada episodio revive esa misma noche desde una perspectiva distinta

Está en Netflix, tiene solo 6 capítulos y es la serie corta hispanoparlante más vista del momento. Netflix

Esta estructura narrativa, que va revelando poco a poco lo que realmente pasó esa noche, es uno de los elementos que más destacaron los espectadores, ya que mantiene la tensión episodio tras episodio.

La producción fue creada por Jason George, responsable de series como “Into the Night” y “Narcos”, y contó con la dirección de Jorge Dorado y Liliana Torres.

Con un formato corto de apenas seis capítulos de poco más de 40 minutos cada uno, la serie se volvió una opción ideal para quienes buscan una historia completa sin necesidad de una larga maratón en Netflix.