Magis TV se ha consolidado como una de las aplicaciones más buscadas por quienes quieren acceder a contenido de plataformas como Netflix, Disney y HBO, pero sin pagar las suscripciones mensuales obligatorias. Entre su catálogo no oficial, los usuarios ya encontraron la nueva película de Guillermo del Toro, que ha logrado generar gran expectativa entre las audiencias.

Se trata de Frankenstein, una película de terror y drama dirigida por el aclamado director mexicano, producida en Estados Unidos y estrenada el 15 de noviembre de 2025. Desde su lanzamiento, se ha posicionado como uno de los títulos más esperados por los aficionados al cine fantástico, gracias a la combinación de su narrativa intensa, personajes complejos y estética única.

Aunque la aplicación de Magis TV pueda parecer una alternativa atractiva al no requerir suscripción y permitir ver estrenos recientes de forma gratuita, muchos advierten que instalarla en celulares, computadoras o televisores representa un grave riesgo. ¿Por qué?

Frankenstein, la película de terror y drama que atrapa al público

Frankenstein es una película estadounidense dirigida por el reconocido Guillermo del Toro, que se estrenó el pasado 15 de noviembre. Desde su lanzamiento, el film ha captado la atención del público gracias a la dirección de Del Toro y a su elenco principal: Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth y Christoph Waltz.

La trama gira en torno a Victor Frankenstein, un científico obsesionado con desafiar los límites de la vida y la muerte. Tras la trágica pérdida de su esposa, se entrega a la creación de un ser a partir de cadáveres humanos, buscando traer de vuelta la vida y vencer a la naturaleza.

La historia da un giro cuando la criatura muestra emociones humanas y un deseo de pertenencia. A partir de ese momento, creador y criatura quedan atrapados en un conflicto que mezcla horror, culpa y redención, donde los límites entre la humanidad y la monstruosidad se vuelven difusos.

Por qué es un error descargar Magis TV

Aunque Magis TV ofrece acceso gratuito a series, películas y programas deportivos en vivo, sin necesidad de múltiples suscripciones, su uso presenta serios inconvenientes legales y técnicos. La plataforma funciona al margen de las licencias oficiales, lo que la convierte en ilegal en muchos países.

Además, descargarla directamente desde el celular o la televisión, fuera de las tiendas oficiales como Google Play o App Store, puede exponer a los dispositivo electrónicos a virus, malware o robo de datos personales, ya que la app suele pedirse en formato APK desde sitios no verificados.

También es común que este tipo de aplicaciones no cuenten con sistemas de seguridad confiables, mostrando publicidad invasiva, fallas constantes o acceso no autorizado a funciones del teléfono.