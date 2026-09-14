Una nueva marca comenzó a llamar la atención de quienes circulan por distintas avenidas de Buenos Aires: se trata de líneas rojas pintadas sobre el asfalto que forman parte de las obras para implementar un nuevo sistema de transporte.

El cambio está relacionado con el TramBus, un proyecto de transporte eléctrico que tendrá su primera línea, denominada T1, entre Nueva Pompeya y Aeroparque.

Aunque la pintura ya puede verse en algunos sectores, el sistema todavía no comenzó a funcionar.

Las marcas forman parte de la preparación de la infraestructura que utilizará el nuevo transporte cuando entre en operación.

Por qué pintaron líneas rojas en las calles de Buenos Aires

La línea roja funciona como una referencia para identificar la traza destinada al transporte público.

En el caso del TramBus, permitirá reconocer visualmente los distintos sectores por los que pasará la T1 .

Cabe destacar que no todos los tramos tendrán exactamente la misma configuración.

La infraestructura se adaptará a las características de cada avenida y podrá incluir carriles exclusivos o preferenciales.

Por eso, encontrar una marca roja sobre el asfalto no significa que toda la calle haya sido convertida en un carril exclusivo del TramBus. El diseño dependerá del sector específico del recorrido.

Qué va a cambiar para los colectivos y los conductores

La línea roja funciona como una referencia para identificar la traza destinada al transporte público. (Foto: Gobierno de CABA) Gobierno de CABA

La nueva infraestructura no estará pensada únicamente para los vehículos del TramBus. También podrá ser utilizada por otras unidades de transporte público que actualmente circulan por los corredores intervenidos.

Otro de los cambios estará en los cruces. La Ciudad prevé coordinar los semáforos para darle prioridad al transporte público, con el objetivo de reducir las demoras durante el recorrido.

Además, el proyecto incorpora nuevos paradores ubicados en diferentes sectores de la calzada. De esta manera, la transformación no se limita a pintar el asfalto, sino que incluye modificaciones en distintos puntos del corredor.

Por dónde pasará el TramBus T1 en Buenos Aires

La primera línea del sistema tendrá aproximadamente 20 kilómetros y conectará Nueva Pompeya con el Aeroparque Jorge Newbery.

En su recorrido atravesará diferentes barrios porteños y utilizará avenidas y calles como Sáenz, Almafuerte, Caseros, La Plata, Rivadavia, Ángel Gallardo y Juan B. Justo, entre otros corredores.

La T1 también estará vinculada con otros medios de transporte de la Ciudad, incluyendo las líneas A, B, D, E y H del subte, además de distintos servicios ferroviarios y corredores de colectivos.

La puesta en funcionamiento del TramBus está prevista para fines de 2026. Hasta entonces, las líneas rojas y el resto de las obras forman parte de la preparación de la infraestructura necesaria para que el nuevo sistema pueda comenzar a circular.