Las autoridades de seguridad vial avanzaron en la aplicación efectiva de las sanciones previstas en el marco de la normativa nacional de tránsito.

A través del régimen ratificado por el Decreto 242/2022, el sistema unificado de scoring determina la inhabilitación inmediata para circular a aquellos conductores que agoten la totalidad del puntaje inicial asignado al momento de tramitar o renovar el registro.

El funcionamiento del sistema de scoring y los plazos de inhabilitación

Cada titular de una Licencia Nacional de Conducir cuenta con un saldo base de 20 puntos, los cuales se van descontando a medida que las distintas jurisdicciones provinciales y municipales notifican y confirman sanciones por contravenciones viales.

Al llegar a cero puntos, la inhabilitación se ejecuta de forma automática, imposibilitando legalmente al titular para manejar cualquier tipo de vehículo dentro del territorio nacional.

Los controles de tránsito son en diferentes puntos de la Ciudad. GCBA

La normativa establece un esquema graduado de suspensión según la frecuencia con la que el titular incurra en la pérdida total de su saldo:

Primera sanción: Inhabilitación para conducir por un período de 60 días.

Primera reincidencia: Suspensión del registro por 120 días.

Segunda reincidencia: Retiro de la habilitación por 180 días.

Para las sucesivas reiteraciones de la falta, los plazos de sanción se duplican en forma continua.

Asimismo, para volver a quedar habilitado una vez vencido el tiempo de inhabilitación, el conductor debe realizar de forma obligatoria un curso homologado de educación y reeducación vial.

Infracciones que restan puntaje y consulta en el sitio web oficial

El descuento de puntos varía en función de la gravedad de la falta cometida, aplicándose las quitas más severas ante conductas que ponen en riesgo directo la vida de terceros.

Entre las faltas de mayor penalización se encuentran la participación u organización de picadas no autorizadas y el hecho de conducir estando inhabilitado, ambas tipificadas con la quita automática de los 20 puntos de una sola vez .

Por su parte, la conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, la negativa a someterse a controles de alcoholemia y el exceso de velocidad por encima del 30% del límite permitido restan 10 puntos del total disponible.

Infracciones como cruzar semáforos en rojo, circular sin casco o manejar con la licencia vencida conllevan una quita de 5 puntos, mientras que faltas como el uso del teléfono celular al volante restan 4 puntos.