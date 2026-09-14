Se despide el cepillo del inodoro: el nuevo invento más higiénico que es tendencia para limpiar el baño en 2026.

Uno de los grandes problemas del cepillo del inodoro es que acumula gérmenes y suciedad en la base durante las rutinas de limpieza, lo que se convierte en un foco de bacterias y malos olores.

Los nuevos modelos de silicona cuentan con aletas flexibles que se adaptan a la curvatura del sanitario y le permiten alcanzar todas las zonas de difícil acceso.

Cómo son los nuevos cepillos de silicona para limpiar el inodoro

Las aletas flexibles de estos modelos permiten alcanzar las zonas situadas debajo del borde, lo que maximiza la higiene.

Al estar hechos de silicona, no absorben gérmenes y son fáciles de desinfectar enjuagándolos debajo del agua corriente.

Se despide el cepillo del inodoro: el nuevo invento más higiénico que es tendencia para limpiar el baño en 2026. nextdirect.com.ar

Tienen una mayor durabilidad comparada a los modelos tradicionales y no se deforman con el uso como suele pasar con las cerdas clásicas. Su estructura de silicona elimina los depósitos de cal y reduce la aparición de malos olores.

Sus diseños sobrios y en color negro mate se integran a cualquier estilo decorativo.

Los nuevos cepillos son fáciles de fijar a las baldosas

Un punto fuerte de este nuevo artículo de limpieza es que cuentan con almohadillas adhesivas para fijarlo directamente a las baldosas sin tener que taladrar.

Para que el soporte quede firmemente adherido solo hará falta limpiar y desengrasar los azulejos antes de realizar su colocación.